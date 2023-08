Aan het einde van augustus verschijnt het vijfde deel in de fantasierijke Trine franchise en aangezien de releasedatum steeds dichterbij komt, verwent ontwikkelaar Frozenbyte ons nu met een nieuwe trailer. Deze trailer introduceert een geliefde functie die we vandaag de dag eigenlijk niet vaak genoeg zien in games: couch coöp.

Trine 5 kan met maximum vier spelers tegelijk gespeeld worden en je kan dit vanop dezelfde console doen (online is uiteraard ook mogelijk). Neem dus snel de controllers erbij, trek een zak chips open en geniet samen van een gezellige avond vol puzzels en magie in de woonkamer!

Bekijk de trailer hieronder, Trine 5 verschijnt op 31 augustus. Wil je meer Trine 5 beelden zien? Check dan hier een eerdere trailer.