Er zijn al vier delen verschenen in de Trine-serie en sinds april weten we dat er ook een vijfde deel in ontwikkeling is. Nu zijn we op de hoogte gebracht van hoe lang het ongeveer zal duren voordat de eindcredits over het scherm rollen.

GamingBolt heeft aan Kai Tuovinen, marketingmanager van Frozenbyte, gevraagd hoelang het duurt om Trine 5 uit te spelen. Volgens Tuovinen is het moeilijk om dit precies te duiden, omdat het onder andere afhangt van het skill level van de speler en de moeilijkheidsgraad waarop gespeeld wordt.

Je kunt er in ieder geval van uitgaan dat je minimaal 12 uur bezig bent, maar hoogstwaarschijnlijk zullen er nog een paar uurtjes bijkomen.

“It’s hard to estimate, because of varying experience and skill levels, but I would guesstimate at least 12 hours for a playthrough. It is probably quite a lot more for the average player though. It really depends on the difficulty settings you select, as those can have a massive impact on the challenge.”