Later deze zomer verschijnt Trine 5: A Clockwork Conspiracy voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. In het kader van performance heeft ontwikkelaar Frozenbyte in een interview met Gaming Bolt wat details gegeven over wat we mogen verwachten.

Op de Nintendo Switch kent de game een resolutie van 720p (handheld)/1080p (docked) en een framerate van 30 frames per seconde. Op de Xbox Series S mag een resolutie van 1440p verwacht worden aan 60 frames per seconden.

De meest krachtige consoles hebben logischerwijs ook de beste verhouding. Op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S draait Trine 5 op een resolutie van 4K aan 60 frames per seconde.

Een releasedatum voor Trine 5: A Clockwork Conspiracy is nog niet bekendgemaakt.