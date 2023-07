Eerder dit jaar kondigde THQ Nordic een nieuwe Trine-game aan uit de stal van Frozenbyte. Een releasedatum was nog niet bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Middels een trailer die draait om de held Pontius the Knight hebben de ontwikkelaar en uitgever bekendgemaakt dat Trine 5: A Clockwork Conspiracy vanaf 31 augustus beschikbaar zal zijn.

Pontius staat bekend als de ‘beschermer van het rijk’ die met zijn zwaard en schild korte metten maakt met vijanden. Dat is niet het enige dat Pontius met zijn uitrusting kan, zijn Kiteshield kan namelijk ook gebruikt worden om mee te zweven en glijden.

Trine 5 is vanaf 31 augustus beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.