Een van de games die deze week is uitgekomen, is Atlas Fallen, een actie-RPG van Deck13. Ter ere van de lancering van het spel is er een nieuwe trailer verschenen, die je onderaan dit bericht kunt checken.

In Atlas Fallen beland je in een semi-open wereld, waar je in de schoenen stapt van een slaaf. Hij of zij – dat mag je zelf bepalen voordat je begint met spelen – komt in het bezit van een magische ‘gauntlet’, en dat markeert het begin van een groot avontuur.

Atlas Fallen is beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Onze review kun je hier lezen.