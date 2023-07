Het nieuwe avontuur van ontwikkelaar Deck13 komt nu steeds dichterbij, want vanaf 10 augustus kunnen we ons wagen aan de woestenij van Atlas Fallen. Eergisteren werden de Trophies en Achievements al onthuld en nu is ook de bestandsgrootte bekend. Dit voor zowel de Xbox als de PlayStation versie.

Volgens het bekende Twitter-account PlayStation Game Size is de bestandsgrootte van de Xbox-versie 40,17 GB groot. De PlayStation-versie is een stuk kleiner en neemt slechts 21,36 GB van je SSD in beslag. Xbox-spelers kunnen hun versie nu al pre-loaden en PlayStation-spelers moeten wachten tot 8 augustus voor de pre-load.

Wil je onze eerste ervaringen met de game weten? Lees dan zeker even onze preview.