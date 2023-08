Atlas Fallen is vanaf volgende week beschikbaar en om de interesse in het spel levend te houden, heeft Focus Entertainment een nieuwe trailer uitgebracht voor de actie-RPG.

In de trailer zien we een oude man die duistere visioenen heeft over een wereld waarin kwaadaardigheid en onderdrukking dagelijkse kost is, maar er is hoop. Hij ziet namelijk ook een bevrijder en …surfen? Ja, je leest het goed, surfen. Zoals je misschien al hebt gezien kun je in Atlas Fallen met hoge snelheid over het zand glijden.

Benieuwd? Check de trailer hieronder. Atlas Fallen komt op 10 augustus uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.