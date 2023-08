Het is in horrorgames belangrijk om de spelers een gevoel van ongemak te bezorgen, alsook de speler kwetsbaar te maken voor de situaties. Dit is te doen middels verschillende gameplay elementen en minstens zo belangrijk is het camera perspectief.

In een interview met EDGE-magazine (via GamesRadar+) vertelde Kyle Rowley, game director van Alan Wake 2, dat Remedy inspiratie heeft geput uit de Resident Evil-franchise bij het maken van de game. Specifiek als het om het camera perspectief gaat en zaken die daaraan gerelateerd zijn.

Dit deden ze naar eigen zeggen vooral omdat ze spelers zich kwetsbaarder willen laten voelen. Welke franchise kan dit als een van de beste, inderdaad Resident Evil. Zo zal de game meer claustrofobisch aanvoelen en zullen vijanden nog sterker en gevaarlijker aanvoelen.

“Camera perspective and things like that, yes, there are good references from the recent Resident Evil games that we did look at. But not just because, oh, you know, it worked for them, it’s more like, how does that help us build the kind of experience we want? More claustrophobic; making the player feel more vulnerable; making the enemies feel more physical and dangerous.”