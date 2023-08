Binnen een maand verschijnt dan eindelijk Mortal Kombat 1 en dat is uiteraard goed nieuws voor fans van de beroemde franchise. We hebben inmiddels al heel wat officiële info gekregen van ontwikkelaar NetherRealm Studios, maar de game heeft nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Zo zou het wel eens kunnen zijn dat Mortal Kombat 1 een gloednieuwe singleplayer modus zal krijgen met de naam ‘Invasions’.

Op Reddit is een afbeelding geplaatst van een Braziliaanse pre-order van het spel. In de beschrijving hiervan staat wat algemene info over de game te lezen en hierbij wordt ook de genoemde ‘Invasions’ modus genoemd. Veel komen we niet te weten, maar we zouden kunnen ‘reizen door de verschillende werelden van Mortal Kombat heen’.

Momenteel is deze modus nog niet officieel aangekondigd, maar daar komt waarschijnlijk binnenkort wel verandering in – wellicht tijdens gamescom. Het spel verschijnt op 14 september.