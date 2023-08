Pokémon Scarlet & Violet krijgt dit jaar nog de ‘The Hidden Treasure of Area Zero’ uitbreiding en dat betekent uiteraard veel nieuwe content voor de Pokémon jagers onder ons. Zoveel content zelfs dat de DLC in twee delen zal uitkomen en in totaal zo’n 230 Pokémon aan de game zal toevoegen. The Pokémon Company heeft een nieuwe trailer online gezet die ons meer info geeft over wat we kunnen verwachten: ideaal dus om ons voor te bereiden op de release van de uitbreiding.

Zoals de titel van de trailer al impliceert zullen er ‘heel wat verrassingen’ te vinden zijn: nieuwe Pokémon (waaronder verschillende starter Pokémon uit vorige generaties), nieuwe moves… enfin: je zal je best lang kunnen bezighouden met alle content. Deel 1 (The Teal Mask) verschijnt op 13 september en deel 2 (The Indigo Disk) ergens in de winter van 2023. Bekijk de nieuwe beelden hieronder.