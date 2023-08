Ontwikkelaar Turn 10 Studios is momenteel druk in de weer met Forza Motorsport. De game bevat bij de release maar liefst 20 circuits, waarvan er 15 reeds bekend zijn voor de fans van de serie. Dit betekent dat we 5 nieuwe circuits krijgen en onlangs heeft Turn 10 Studios het circuit Grand Oak Raceway onthuld.

Uiteraard zeggen beelden meer dan woorden, vandaar de bovenstaande trailer, waarin we een Formula Mazda zien racen in de regen. Mocht je dit jaar naar gamescom gaan, dan kun je het nieuwste deel in serie alvast zelf gaan spelen. Forza Motorsport is vanaf 10 oktober verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S en pc.