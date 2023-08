Tijdens de THQ Nordic Digital Showcase van vorige week heeft de uitgever heel wat (nieuwe) games laten zien waaronder Outcast: A New Beginning, Gothic 1 Remake, South Park: Snow Day, TMNT: The Last Ronin en Alone in the Dark. Voor ieder wat wils, echter zijn wij vooral te spreken over de RTS Temptest Rising, die je overigens nu zelf (tot 28 augustus) op Steam kunt spelen.

Dat gezegd hebbende eindigde de showcase met de opmerking dat er momenteel maar liefst 37 games in ontwikkeling zijn, waarvan er 20 nog niet zijn aangekondigd. Gezien de enorme berg IP’s die de Embracer Group in zijn bezit heeft (en waar THQ Nordic ook onder valt) is er aan keuze geen gebrek. Hopelijk vergeten ze niet dat we nog steeds op de vierde Darksiders zitten te wachten.