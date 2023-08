Alone in the Dark is inmiddels een oude franchise die dit jaar nieuw leven ingeblazen wordt. Op 25 oktober komt de gelijknamige game opnieuw uit, maar dan als remake en dat gaat natuurlijk gepaard met allerlei technische verbeteringen, vernieuwingen en meer.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Tijdens de THQ Nordic Digital Showcase heeft de uitgever gisterenavond nieuwe beelden getoond en die kan je hieronder bekijken.

Het gaat hier om twee trailers die beide personages aan je introduceren, aangezien je de game vanuit twee perspectieven kunt beleven.