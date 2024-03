Jeremy Hartwood, de oom van Emily, is op mysterieuze wijze verdwenen uit het fraaie landhuis Derceto Manor. Reden genoeg om Edward Carnby, een privé-detective, in te huren om haar oom terug te vinden. Eenmaal aangekomen is Derceto Manor toch verre van wat het lijkt.

Dat blijkt ook wel uit deze launch trailer. Zo worden de twee hoofdpersonen verwelkomd door een groep mysterieuze figuren die ook in het landhuis leven. Of is dat wel zo? Want vrij gauw blijken beiden min of meer te gaan hallucineren en is plots niets meer wat het lijkt. Emily en Edward kunnen allebei niet goed onderscheiden wat nu echt en nep is.

De remake van Alone in the Dark is inmiddels verschenen en scoorde wisselende cijfers. Ook wij waren niet volledig overtuigd van deze editie in onze review. Ben jij klaar voor de afdaling naar krankzinnigheid? Kijk dan gauw de launch trailer.