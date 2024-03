Vanaf vandaag is Alone in the Dark verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Met deze release verliep gisteren het embargo op de reviews, maar de game heeft niet bij iedereen evenveel indruk gemaakt.

In onze review stippen we al aan dat de acteerprestaties niet top zijn, de performance tegenvalt en de combat niet lekker werkt. Als we wereldwijd kijken, dan zien we dat de game zeer uiteenlopend ontvangen wordt. Er zijn een paar hoge cijfers, heel erg veel 7’s, maar ook flinke onvoldoendes.

Het hoogste cijfer op moment van schrijven is een 9.0 en het laagste is een 2.0.