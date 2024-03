Volgende week ligt Alone in the Dark in de winkelrekken, een remake die een oude horrorfranchise uit de jaren ’90 weer leven moet inblazen. Het doet dit met twee Hollywoodsterren – David Harbour (Stranger Things) en Jodie Comer (Killing Eve) – in de hoofdrollen, maar belooft ook een dubbele campagne om je wat langer aan het scherm gekluisterd te houden.

Een enkele playthrough van Alone in the Dark zal zo’n acht uur in beslag nemen. Als je je haast, tenminste. Wie echter het volledige verhaal wil beleven, zal de game twee keer moeten uitspelen, een keer met Edward Carnby (Harbour) en een keer met Emily Hartwood (Comer). Enkel zo zal je het mysterie van Derceto Manor helemaal kunnen ontrafelen.

Berg de game dus niet te snel op nadat je voor de eerste keer de aftiteling bereikt hebt!

