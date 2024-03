Gisteren heb je in onze review van Alone in the Dark kunnen lezen dat onze Matthias niet verder dan een middelmatige game komt. Ben je van mening dat het spel wel iets voor jou is en wil je de pc-versie aanschaffen? Dan kun je hier de aanbevolen hardware nalezen.

Om de laagst mogelijke preset te halen voor Alone in the Dark moet je minimaal beschikken over een Intel Core i3-8300 of AMD Ryzen 3 3100 in combinatie met een Nvidia GeForce GTX 1050 Ti of Radeon RX 570. Je kunt Alone in the Dark dan spelen op 1080p en 30 frames per seconde met lage graphics settings.

Wil je niet minder dan 4K en 60fps hebben, dan moet je een Intel Core i5-13600KF of Ryzen 5 7600 in je pc hebben. Als grafische kaart heb je een Nvidia RTX 4070 Ti of Radeon RX 7900 XT nodig. De grafische settings kun je dan ook op ‘ultra’ zetten.

De volledige lijst vereiste specs kun je hieronder nalezen.