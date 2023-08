Outcast is een oude franchise die zijn oorsprong op pc zag in 1999. Deze game werd in 2017 opnieuw uitgegeven als remake, maar echt van een groot succes kunnen we niet spreken. Dit omdat de remake een beetje tegenviel. Nadien heeft THQ Nordic de licentie weten te bemachtigen en inmiddels wordt er al jaren gewerkt aan Outcast: A New Beginning.

Zoals met wel meer games van THQ Nordic het geval is, hebben we er een jaar geleden voor het laatst van gehoord. Tijdens de THQ Nordic showcase van vrijdagavond kwam deze titel echter ook voorbij en dat met nieuwe gameplay beelden, die je hieronder kunt bekijken.

De releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar wel weten we dat de game in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.