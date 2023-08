We kunnen volgende maand – na jaren van ontwikkeling – eindelijk aan de slag met Starfield en voor de grootste fans is er zelfs de mogelijkheid om een paar dagen eerder de game op te starten, mocht je de Premium of Constellation Edition aangeschaft hebben van de sciencefiction RPG.

Benieuwd wanneer je exact aan de slag kunt? Via de Xbox app zijn ze er bij PureXbox achter gekomen dat Starfield vanaf 1 september om 02:00 uur ’s nachts beschikbaar wordt gesteld voor early access-spelers. Je zult dus midden in de nacht op moeten staan om je ruimteavontuur te beginnen.