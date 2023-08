Met nog minder dan een maand te gaan tot de release van Starfield heeft Bethesda de officiële website van de game van een update voorzien. De nieuwe toevoeging gaat om een beknopte timeline die zo’n 300 jaar beslaat. Dit vanaf het jaar 2050 tot 300 jaar in de toekomst, waarna het avontuur dat je straks kunt beleven van start gaat.

De timeline stipt de belangrijkste gebeurtenissen aan over een tijdspanne van 300 jaar die uiteindelijk de aanleiding vormen voor hetgeen je in de game beleeft. De belangrijkste momenten zijn de aankomst op Mars en het koloniseren van het universum tegen het einde van deze eeuw.

Ook komen conflicten aan bod, de stichting van nieuwe nederzettingen, het in contact komen met buitenaardse artefacten en meer. Het is een interessant stukje geschiedenis om even doorheen te gaan en dat kan hier (scroll stukje naar beneden).