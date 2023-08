Voor fans van de Forza Motorsport-serie is het aftellen tot 10 oktober, de dag waarop Forza Motorsport wordt uitgebracht. Deze game brengt zowel nieuwe als verbeterde oude parcours met zich mee. Van de laatstgenoemde wordt er één getoond in een nieuwe video.

De racebaan waar het om gaat is Maple Valley Raceway. Met uitzondering van twee delen is dit parcours altijd aanwezig geweest en het is dan ook niet verrassend dat dit in het nieuwste deel in de reeks niet anders is. Het circuit ziet er beter uit dan ooit tevoren, zoals te zien is in de onderstaande video.