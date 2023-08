Starfield is één van de grootste releases aan de vooravond van het najaar en hoewel de game meermaals met uitstel te maken heeft gekregen, is de releasedatum van 6 september zo goed als definitief. De game is namelijk officieel goud gegaan, zo laat Bethesda Game Studios via X, het voormalige Twitter, weten.

Dit betekent dat de game qua ontwikkeling is afgerond en naar de drukker gestuurd wordt om op disc te zetten, zodat het tijdig in de winkels ligt. Voor iedereen die de game digitaal aanschaft, vanaf morgen is de game op de Xbox te pre-loaden. Ga je de game op pc spelen, dan is de pre-load vanaf 30 augustus beschikbaar.

De ontwikkelaar zal in de tussentijd ongetwijfeld aan de slag gaan met een day-one patch en mocht die er komen, dan zullen de details daarvan richting de release wel duidelijk worden.