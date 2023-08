Noem jij jezelf een witteboordcrimineel? Speel jij Grand Theft Auto V? Dan is het momenteel erg lucratief voor deze ‘beroepsgroep’, want je ontvangt voor Cargo Sell Missions, Special Vehicle Work en Export Mixed Goods Missions dubbele tot driedubbele GTA$ en RP. Hetzelfde geldt voor de Arena Point van de Arena War Series.

Als executive kun je dus lekker in je handen wrijven de komende dagen, want het is flink cashen. Rockstar Games heeft overigens meer in petto en hieronder hebben we de belangrijkste details van de wekelijkse GTA Online update op een rijtje gezet.

Een Abstract Camo-livery voor de Penaud La Coureuse (sportwagen) voor het voltooien van een VIP Work Mission en het afleveren van Export Mixed Goods in de haven

De Orange Pinstripe Pajamas voor het voltooien van een Special Cargo Steal Mission ergens deze week

Voertuigen in de showroom van Luxury Autos: De Grotti X80 Proto (supercar) en Överflöd Entity XXR (supercar, 30% korting)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Albany Roosevelt (klassieke sportwagen)

LS Car Meet Test Rides: De Emperor Vectre (sportwagen), Enus Windsor Drop (coupé) en Pegassi Tempesta (supercar, 40% korting)

Te winnen in de LS Car Meet: Eindig twee dagen op rij in de top 3 van de LS Car Meet Races en win de Dewbauchee Specter (sportwagen)

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium Test Ride: De Imponte Arbiter GT (musclecar)

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Del Perro Beach en Murietta Heights

Qua kortingen is het ook deze week weer raak, we hebben de scherpste deals hieronder geplaatst:

Executive Office Properties – 30% korting

Executive Office Upgrades en Modifications – 30% korting

Special Cargo Warehouses – 30% korting

Pegassi Tempesta (supercar) – 40% korting

Benefactor XLS (gepantserd, SUV) – 40% korting

Progen Itali GTB (supercar) – 30% korting

Överflöd Entity XXR (supercar) – 30% korting

Vapid Nightmare Imperator (musclecar) – 40% korting

Vapid Apocalypse Imperator (musclecar) – 40% korting

Vapid Future Shock Imperator (musclecar) – 40% korting

Weeny Apocalypse Issi (Arena-upgrade) – 40% korting

Weeny Issi Classic (compacte auto) – 40% korting

Nieuwe wapens aanschaffen, breng dan een bezoekje aan de Gun Van, daar krijg je momenteel 40% korting op de Precision Rifle. GTA+-abonnees krijgen 30% korting op de Unholy Hellbringer. Over GTA+ gesproken, abonnees genieten momenteel van deze perks: