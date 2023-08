Zeven jaar geleden verscheen No Man’s Sky en zeggen dat de game een hobbelige start kende is nogal een understatement. Echter, zeven jaren later is Hello Games er toch in geslaagd om dat imago van de game af te schudden dankzij de aanzienlijke hoeveelheid ondersteuning die de game ontvangen heeft sinds de release.

Om de zevende verjaardag te vieren en om een nieuwe update te teasen, heeft Hello Games ons voorzien van een nieuwe trailer die je meeneemt langs de verschillende updates die de game ondertussen heeft ontvangen. Let wel, bij het bekijken van de onderstaande video, zet alsjeblieft het geluid zacht, anders krijg je oorverdovende fans die in je oor schreeuwen van enthousiasme bij het zien van de updates.

Eindigen doet de video met het woord ‘ECHOES’. Later zal er meer info volgen over deze vermoedelijke nieuwe update voor No Man’s Sky.