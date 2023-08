In een vorige video ging het Belgische team van Appeal Studios al dieper in op het gevechtssysteem en de verschillende archetypes van hun nieuwste game, Gangs of Sherwood. Nu gaat de studio dieper in op de vijanden en de bazen die de game rijk is.

Zoals in veel games zijn er zwakkere vijanden aanwezig die het vooral moeten hebben van hun hoeveelheid om je te overweldigen, terwijl er natuurlijk ook sterkere individuen rondlopen in de wereld. Belangrijk is om je te focussen op de vijanden in de juiste volgorde, aangezien bijvoorbeeld vlaggendragers de andere vijanden sterker maken. Daarom zou het uitschakelen van hen je eerste prioriteit moeten zijn. Leuk om te zien is dat de verschillende uitrustingen van vijanden gebaseerd zijn op de Engelse wapenschilden vanuit de middeleeuwen.

Gangs of Sherwood zal op 19 oktober verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hieronder kan je de trailer in kwestie terugvinden.