In een gloednieuwe video neemt game director Andrea Di Stefano van Appeal Studios je mee in Gangs of Sherwood, de aankomende actiegame die je zowel alleen als met maximaal 3 vrienden kunt spelen.

In Gangs of Sherwood kun je spelen als een van de bekende personages uit de Engelse folklore van Robin Hood, zoals de legendarische boogschutter zelf, Broeder Tuck, die je van alle nodige genezingen kan voorzien, Kleine Jan en Vrouwe Marianne. Elk personage zal zijn eigen unieke vaardigheden hebben die passen bij hun expertise.

Gangs of Sherwood is beschikbaar vanaf 2 november voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de overzichtstrailer van de gameplay hieronder.