Vorige week kwamen we in een CGI-trailer al meer te weten over het verhaal van Gangs of Sherwood en eerdere trailers gingen al dieper in op de verschillende personages. Naar het nut van de nieuwste video van ontwikkelaar Appeal Studios is het wel nog wat gissen. Zij hebben namelijk een video van 60 seconden gedeeld, waarmee ze in één minuut een beknopte samenvatting geven van wat je zoal van de game mag verwachten.

De trailer lijkt geen nieuwe informatie te bevatten, al kunnen we beamen dat wat extra beelden voor de release nooit kwaad kunnen. Bekijk daarom even de onderstaande korte trailer om een beeld te krijgen van de game en lees hier onze preview, vooraleer de game op 2 november verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.