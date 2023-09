Preview | Gangs of Sherwood – Het verhaal van Robin Hood is door de jaren heen op ontzettend veel verschillende manieren verteld. Binnenkort zullen we weer een alternatieve versie krijgen, want volgende maand kunnen we aan de slag met Gangs of Sherwood. Een actiegame die gebaseerd is op het verhaal van Robin Hood, maar waar je met meer mensen samenspeelt om je doel te bereiken. We konden deze game even spelen en de eerste indruk is geslaagd te noemen.

Met vier man aan de slag

In Gangs of Sherwood krijg je te maken met de plaats Nottingham, waar de onderdrukking vanuit de overheid steeds meer toeneemt. De bevolking heeft hieronder te lijden en het is natuurlijk iets wat Robin Hood niet aan zich voorbij laat gaan. Als nobele strijder werpt hij zich op als een soort verlosser en dat betekent dat je als speler aan de slag mag met hem en zijn kompanen om de bevolking te bevrijden van het juk dat over hen heerst. De reden dat de onderdrukking is toegenomen, komt doordat de sheriff van de plaats de krachten van de steen der wijzen gebruikt en nee, dat is niet die steen uit Harry Potter.

Robin Hood is vanzelfsprekend een speelbaar personage in Gangs of Sherwood, maar hij wordt bijgestaan door Marian, Frair Tuck en Little John. Deze personages verschillen in omvang en specialiteit, wat dus voor de variatie in de actie zorgt. En die actie is precies waar het om draait in de game. Veel hebben we niet gespeeld, maar wat we konden ervaren bracht ons in een kerker van de ene ruimte naar de ander om daar het gevecht aan te gaan met de handlangers van de sheriff. Dit kun je allemaal alleen doen, maar er is natuurlijk een reden waarom er vier personages in de game zitten.

De game beschikt over een coöperatieve modus, waarbij je met twee, drie of vier man in totaal aan de slag kan. Het is dan natuurlijk zaak om elk een andere rol aan te nemen, zodat je elkaar kunt helpen in gevechten en bij de randzaken. Wij speelden de game in coöp met z’n tweeën, wat al snel een goede zet bleek te zijn. In benarde situaties was de andere speler zo vriendelijk om ons te hulp te schieten en vice versa. Mocht je neergaan, dan kan de andere speler je van nieuw leven voorzien door je te healen. In dat kader is Gangs of Sherwood een coöp game die weinig afwijkt van soortgelijke titels.

Vlotte combat

Het is zaak om de onderdrukking tegen te gaan, maar zoals het Robin Hood betaamt komt er ook stelen aan te pas. Zijn nobele strijd is het stelen van rijkdommen van de rijken om zo de armen ermee te helpen. Dit zal nodig zijn om je avontuur vorm te geven al is het nog wat onduidelijk hoe dat stelen precies gaat afgezien van wat kisten her en der openen. In de demo die we speelden lag de nadruk vooral op de combat, waarbij we samen de ruimtes afgingen en de vijanden aanpakten. Om voor wat afwisseling te zorgen troffen we ook ruimtes waarin we bepaalde acties moesten verrichten om bijvoorbeeld een nieuwe ruimte te openen. Dit vraagt dus om enige voorzichtigheid in de aanpak, want terwijl je bezig bent word je bestookt door vijanden.

Hier komt het samenspel dan weer goed naar voren, want terwijl jij bezig bent met een bepaalde schakelaar activeren, kan de andere speler mooi de aandacht afleiden door het gevecht aan te gaan. Hierbij spelen de verschillende vechtstijlen van de personages ook een rol, waarbij de een meer op afstand werkt met een pijl en boog, daar waar de ander met een flinke hamer traag, maar in close combat een verwoestend effect kan hebben. Hierbij wordt de toepassing van wat magie niet geschuwd, waardoor alle personages net wat meer variatie in hun aanvallen hebben. Gezegd mag worden is dat de combat niet per se het snelste is – afhankelijk van met wie je speelt – maar wel erg vlotjes aanvoelt, waardoor de gevechten ook daadwerkelijk leuk zijn om te spelen.

Tel daar kleurrijke omgevingen bij op en verschillende bazen die je onderweg zal treffen, en Gangs of Sherwood presenteert een onderhoudend gebeuren. Al moeten we wel zeggen dat we ons afvragen hoe lang het precies leuk blijft, want de focus in de demo lag vooral op de combat en hoewel die genoeg variatie brengt is het ook weer niet dermate uniek of origineel, dat het echt als iets fris aanvoelt. Dat is op zichzelf geen probleem, maar wellicht was de demo iets teveel op de combat gericht. Wel konden we nog even met een tutorial level aan de slag in een buitengebied, wat voor een compleet ander kleurenpalet zorgde en vrijgegeven beelden en screenshots tonen dat er wat dat betreft genoeg afwisseling is. Maar of dat uiteindelijk voor de gameplay ook opgaat is afwachten.

Voorlopige conclusie

Gangs of Sherwood is een actiegame die een leuke draai geeft aan het verhaal van Robin Hood. Hetgeen we hebben kunnen spelen voelde nergens echt uniek of heel bijzonder aan, maar dankzij de vlotte gameplay en leuke coöp zit er absoluut potentie in het project. De focus in de demo lag op de combat en we zijn benieuwd naar wat de game nog meer te bieden heeft en of het op lange termijn net zo boeiend blijft. Dat is voor nu afwachten, gezien we slechts een half uurtje gespeeld hebben. In wat het doet, doet de game niks bijzonders, maar ook zeker niet slecht. Dit maakt dat de voorlopige conclusie is dat we benieuwd zijn naar het uiteindelijke resultaat. Het is immers al even geleden dat we iets met Robin Hood voorbij hebben zien komen, dus deze game komt wat dat betreft als geroepen.