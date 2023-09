Na recent de focus te leggen op de heer Robin of Locksley, als een van de speelbare personages in Gangs of Sherwood, is het nu de beurt aan Maid Marian. In de trailer, die je onderaan het artikel kan terugvinden, gaat de Belgische ontwikkelaar Appeal Studios dieper in op wat Marian zoal voor je kan betekenen op het strijdveld.

Maid Marian beschikt over een zwaard dat een beetje doet denken aan de zwaarden van Kratos uit God of War. Hiermee kan ze zowel dichtbij als op middellange afstanden schade aanrichten bij haar vijanden. Dit is echter niet alles, want ook voor de langere afstanden, beschikt Marian over een wapen. Ze gooit namelijk dolken naar iedereen die er eentje wil ontvangen.

Genoeg manieren om schade aan te richten lijkt ons zo. Bekijk zeker de onderstaande trailer om haar in actie te zien en hier kan je onze preview van de game terugvinden. Het spel verschijnt op 19 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.