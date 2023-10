De legende van Robin Hood is natuurlijk een verhaal dat bij velen bekend is, maar wat we gek genoeg nauwelijks in games terug zien komen. Het aankomende Gangs of Sherwood doet dat wel en in onze preview merkten we al op dat het een prima game is, maar dat het niet echt verrassend zal zijn. Wie echter met smart op deze game zit te wachten, moet helaas wat langer geduld uitoefenen.

Gangs of Sherwood is namelijk uitgesteld naar 30 november en is daarmee dus met iets minder dan een maand naar achteren geschoven. De reden voor uitstel heeft te maken met de feedback die afkomstig is uit het recente October Steam Next Fest. Er was toen een demo van de game beschikbaar, wat de ontwikkelaar feedback heeft opgeleverd waar ze nog wat mee willen doen.

De ontwikkelaar wil de extra tijd nu besteden om bepaalde aspecten net wat beter te polijsten en om bepaalde verzoeken vanuit de community toe te passen. Het volledige statement vind je hieronder.