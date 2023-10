Later dit jaar komt er een nieuwe adaptatie uit van de beroemde gevederde vigilante Robin Hood. In Gangs of Sherwood zal je, samen met vrienden, het verhaal van Robin Hood op een alternatieve manier kunnen beleven en wij vonden de game (voorlopig) al best oke in onze preview. Ontwikkelaar Appeal Studios heeft nu een nieuwe trailer online gezet om ons nog wat meer warm te maken voor hun game.

Het gaat hier om een CGI-trailer die wat meer vertelt over het verhaal. Geen concrete gameplay dus, maar wel een sfeervolle trailer die het algemene verhaal aan ons voorstelt met een soort poppenspel. Bekijk hem hieronder.

Gangs of Sherwood verschijnt op 2 november.