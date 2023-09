Na recent de focus te leggen op de algemene- en de baasgevechten gaat de Belgische ontwikkelaar Appeal Studios nu dieper in op één van de personages. De game bestaat uit vier verschillende personen met Robin of Locksley, Maid Marian, Little Jon en Friar Tuck.

In de onderstaande video ligt de focus op Robin of Locksley. Hij beschikt over een pijl en boog en met hem zal je vanop een iets veiligere afstand op een hoog tempo schade kunnen toebrengen aan de vijanden.

Bekijk zeker de onderstaande trailer om te kijken wat Robin allemaal uit zijn boog kan schudden vooraleer de game verschijnt op 19 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.