Het Franse Nacon en het Belgische Appeal Studios deelden nog niet al te lang geleden een 17-minuten durende gameplay video van Gangs of Sherwood. Deze actiegame, gebaseerd op het verhaal van Robin Hood, zal je heel wat epische gevechten voorschotelen, aldus designer Sven Panes Robelo.

In de onderstaande video gaat hij dieper in op het gevechtssysteem evenals de verschillende archetypes die de game zal bevatten, zoals een tank of een boogschutter. Aangezien de game over coöp beschikt, zal je dus synergiën tussen jouw en je vrienden moeten benutten om de vijanden te verslaan.

Gangs of Sherwood zal op 19 oktober verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hieronder kan je de trailer terugvinden die dieper ingaat op de gevechten en de archetypes.