We weten al enige tijd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Tomb Raider-game, maar wanneer die aangekondigd gaat worden is nog altijd onduidelijk. Er bestaat een kans dat die aankondiging dichterbij is dan gedacht, want een update op de officiële Tomb Raider-website lijkt hiernaar te hinten.

Het is nu mogelijk je aan te melden voor nieuwsupdates per mail, waarbij staat dat als je je aanmeldt je breaking news direct in je inbox krijgt. Niets bijzonders normaal gesproken, maar eerder werd al gemeld dat de titel nog dit jaar aangekondigd zou worden én de gamescom staat natuurlijk om de hoek.

Met andere woorden: de kans bestaat dat de volgende game in de reeks nog deze week aangekondigd wordt, misschien tijdens Gamescom Opening Night Live morgenavond.