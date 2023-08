The Division 2 kwam meer dan vier jaar geleden uit, maar wordt nog regelmatig voorzien van nieuwe content. Het vijfde jaar van het spel trapte eerder dit jaar af met seizoen 1: Broken Wings. Ubsioft Massive, dat ook werkt aan Avatar: Frontiers of Pandora en Star Wars Outlaws, heeft bekendgemaakt dat het tweede seizoen in oktober van start zal gaan.

Het nieuwe seizoen duurt iets langer dan normaal, vier maanden in plaats van drie. De reden hiervoor is volgens de ontwikkelaar om “technische verbeteringen te implementeren” terwijl ze ook nog nieuwe content introduceren.

Er zullen voor de aftrap van het nieuwe seizoen nog meer details gedeeld worden. The Division 2 is nu beschikbaar.