Ubisoft heeft aangekondigd dat Tom Clancy’s The Division 2 gratis te spelen is dit weekend. Spelers zullen vanaf 18 mei aan de slag kunnen met de looter shooter tot en met 21 mei.

De voortgang die je boekt tijdens dit weekend zal worden opgeslagen voor het geval je besluit het spel aan te schaffen nadat het gratis weekend is afgelopen. Je hebt geen PS Plus of Xbox Live Gold nodig om gebruik te maken van dit gratis weekend, maar als je The Division 2 met anderen wilt spelen is dit wel een vereiste.

Tom Clancy’s The Division 2 is reeds beschikbaar op de PS4, Xbox One en pc.