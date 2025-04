Releasevenster voor volgende The Division 2 uitbreiding lijkt bekend te zijn

Fans van The Division 2 wachten al tijden op de aankomende DLC. De uitbreiding genaamd Battle for Brooklyn zou oorspronkelijk in 2024 uitkomen, maar werd later uitgesteld naar begin 2025. Om daar nog een schepje bovenop te doen, werd de DLC ook in januari verder uitgesteld. Toch lijkt het er nu op dat we niet lang meer hoeven te wachten tot we ermee aan de slag kunnen, volgens een exclusief nieuwsartikel gedeeld via Insider Gaming.

Journalist Tom Henderson heft via de Insider Gaming Weekly: A Video Game Podcast, laten weten dat we de uitbreiding ergens eind mei kunnen verwachten. Volgens Henderson wordt Battle for Brooklyn de kleinste uitbreiding tot nu toe, en zal hij rond de 15 dollar gaan kosten.

“From what I’ve heard, it’s not a big DLC. It’s probably going to be the smallest one in the franchise and they’re planning to sell that one for $15 as well.”

Voor nu lijkt het erop dat Ubisoft op woensdag 23 april meer informatie zal delen over de aankomende DLC, dus het zal niet lang meer duren voor we een exacte datum te horen krijgen.