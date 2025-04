The Division 2: Battle for Brooklyn releasedatum en prijs bekendgemaakt

Ontwikkelaar Massive Entertainment heeft een nieuwe Deep Dive video uitgebracht voor de aankomende DLC van The Division 2. We weten nu dat de Battle for Brooklyn uitbreiding vanaf 27 mei beschikbaar zal zijn, voor een losse prijs van €14,99. Daarnaast wordt de DLC ook toegevoegd aan de Gold en Ultimate edities van de game.

In Battle for Brooklyn keren spelers terug naar Brooklyn, New York, waar alles begonnen is in The Division 1. Verken zowel bekende als nieuwe locaties waar maar liefst tien nieuwe bounty locaties, acht Hunter Riddles, twaalf Living World Activities en een nieuw Bounties verzamelset te vinden zijn. Daarnaast zullen spelers de nieuwe Catalyst Exotic Mask in handen krijgen, die hen voorziet van meerdere buffs bij het aanrichten en ontvangen van status damage. Bekijk de video hieronder.

Massive Entertainment heeft in de video aangegeven dat zij nog lang niet klaar zijn met The Division 2. Zij beloven in de aankomende seizoenen naast nog meer events en end-game content ook het onboarding-proces voor nieuwe spelers onder de loep te nemen.