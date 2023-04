Het is inmiddels al vier jaar geleden dat Tom Clancy’s The Division 2 op de markt kwam en sinds de release heeft deze coöperatieve looter-shooter veel successen gekend. Het heeft een actieve playerbase en de ontwikkelaar voorziet ook heel geregeld updates met nieuwe content, waardoor fans blijven spelen.

Grappig genoeg was het succes van The Division 2 een grote verrassing voor de ontwikkelaars, want plots werden ze het ‘slachtoffer’ van hun eigen succes. In een recent interview met MP1st onthult creative director Yannick Banchereau namelijk dat de geplande support voor The Division 2 ruim één jaar zou duren: tot het einde van 2020 dus.

De populariteit van de game heeft er echter voor gezorgd dat men gewoon door bleef gaan met het maken van nieuwe content. Dit is mede te danken aan Warlords of New York, wat de populariteit een nieuwe impuls gaf.

“It’s crazy when you think about it, huh? That’s the beauty of it. It’s been quite a real rollercoaster because, yes, the plan was – after Update 12, at the end of 2020 – the plan was to stop supporting the game. We started working on the Star Wars game, we have the Avatar game. Everybody’s very busy at Massive and the idea was that we just need the people on those projects.

It wasn’t because The Division 2 was bad, just [that] we need the people on the other projects. What happened is the game remained successful, and probably more successful than we had anticipated after the release of Warlords of New York, and the different seasons. So that allowed us to kind of resume the conversation internally of, ‘maybe we should keep going.’”