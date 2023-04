Half februari was er even paniek rondom The Division 2, omdat Ubisoft de game niet meer kon updaten. Als gevolg hiervan werd het huidige seizoen enige tijd uitgesteld, maar gelukkig wist Ubisoft de problemen snel op te lossen. Inmiddels zijn we enige tijd verder en is het tijd om vooruit te kijken, want de uitgever is nog lang niet klaar met de titel.

Ubisoft heeft aangekondigd dat het eerste seizoen in het vijfde jaar van ondersteuning voor de game in juni van start gaat. Dit nieuwe seizoen zal een nieuwe modus introduceren: The Descent. Dit is een rogue-lite modus, dat zich in een simulatie afspeelt en waarin je alleen of in coöp de uitdaging aan kunt gaan.

De modus is voorzien van leaderboards en je zult nieuwe beloningen kunnen vrijspelen. Het verhaal rondom deze modus zou draaien om de Hunters, Black Tusk en Ortiz Robotics. En dan met name hun connectie met Calvin McManus van Homeland Security.

Als we verder kijken, dan zullen latere seizoenen een nieuwe Incursion brengen en andere downloadbare content. Per seizoen mag je nieuwe Manhunts verwachten, evenals evenementen en leagues. Hieronder een trailer die meer over The Descent uit de doeken doet.