Recent werd het elfde seizoen van The Divsion 2 uitgesteld vanwege wat problemen omtrent de lokalisatie van de content. Kan gebeuren natuurlijk, maar nu blijkt dat er iets meer aan de hand is dan aanvankelijk werd gecommuniceerd. Ubisoft heeft de game namelijk per ongeluk kapotgemaakt.

Om het probleem met de lokalisatie van het elfde seizoen op te lossen heeft Ubisoft intern een update uitgerold, waarmee alles gladgestreken zou worden. Dit verliep niet succesvol, want ze zijn tegen een probleem aangelopen die vervolgens het hele build generation systeem van The Division 2 om zeep heeft geholpen.

Hierdoor is het niet mogelijk om de game te updaten, want het systeem zullen ze eerst opnieuw moeten opbouwen alvorens ze het nieuwe seizoen kunnen uitbrengen. Het is ook niet mogelijk om het huidige seizoen te verlengen, dus de problemen zijn vrij fors te noemen.

Alle aandacht en mankracht gaat nu uit naar het repareren van het build generation systeem, zodat de planning weer hervat kan worden.