The Division 2 kan je zowel op de vorige generatie als huidige generatie consoles spelen. Alleen is de game op de PlayStation 5 en Xbox Series consoles geen native versie. Dit zal volgens Ubisoft niet gaan veranderen.

The Division 2 is voorzien van een zogenaamde ‘next-gen update’. Deze zorgt er voor dat PlayStation 5- en Xbox Series X|S-bezitters de game van Ubisoft in 60 frames per seconde kunnen spelen. Op de PS4 en Xbox One is dat 30fps. Een native-versie hebben de huidige generatie consoles nog niet gekregen en Ubisoft ziet dat ook niet gebeuren.

Creative director Yannick Banchereau heeft in een interview met MP1ST verteld dat The Division 2 nu op twee generaties consoles wordt gespeeld. Als Ubisoft een native versie voor de PS5 en Xbox Series X|S zou maken, dan zouden ze natuurlijk gebruik maken van de extra kracht in deze spelcomputers.

Dit zou betekenen dat deze niet zou kunnen draaien op de PS4 en Xbox One en Ubisoft wil deze gamers The Division 2 niet ontzeggen.