The Division 2 is bijna 5 jaar oud en hoewel The Division 3 in ontwikkeling is, gaat Ubisoft eerst even een grote verbetering in het tweede deel doorvoeren. De Franse uitgever heeft aangekondigd dat ze bezig zijn met Project Resolve.

Dit is een grote seizoensupdate die de focus legt op het maken van significante verbeteringen in allerlei aspecten van de game; de algehele staat, stabiliteit, maar ook quality of life features. Daarmee wil Ubisoft de game beter voorbereiden op wat komt in de toekomst.

Met Project Resolve zullen er duizenden bug fixes naar de game komen, de PvP wordt geoptimaliseerd… in principe wordt alles aangepakt. In bepaalde mate zou je kunnen spreken van een grondige renovatie van de shooter en dat is best bijzonder, gezien de titel al jaren verkrijgbaar is.

De eerste test van Project Resolve is van 15 tot 18 december beschikbaar in beta op de test server voor pc. Van 19 tot 22 januari volgt een tweede beta en de grote update zal dan op 6 februari live gaan. Aan de hand daarvan zal Ubisoft alles monitoren en weer aanpassingen verrichten indien nodig.