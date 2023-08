Phantom Liberty is de eerste en tevens ook laatste uitbreiding voor Cyberpunk 2077 en deze expansie is bevestigd voor Gamescom Opening Night Live vanavond. Daar blijft het niet bij, want CD Projekt RED heeft aangekondigd dat ze via Twitch dieper in de content zullen duiken.

Tijdens een speciale livestream zal de ontwikkelaar veel over de Phantom Liberty uitbreiding uit de doeken gaan doen, dit doen ze op donderdag 24 augutus om 16:00 uur ’s middags. Dus voor iedereen die uitkijkt naar deze uitbreiding, noteer de datum en tijd in je agenda.

Gedurende de livestream zullen verschillende features besproken worden en ook kunnen kijkers hun vragen indienen, die mogelijk behandeld worden tijdens een korte Q&A. De vragen kunnen alvast ingediend worden via Discord of het forum.