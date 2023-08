Racefans zullen 10 oktober in de kalender hebben staan, want dat is de datum waarop Forza Motorsport gelanceerd gaat worden. Het volgende deel in de langlopende sim-reeks belooft flink wat verbeteringen en vooral heel veel auto’s. Ontwikkelaar Turn 10 heeft via de Xbox website weer een aantal details onthuld.

Een belangrijke onthulling is dat de racer na de release regelmatig voorzien zal worden van content en dat de Grand Prix-layout van de Nürbürgring inbegrepen zit bij de twintig tracks die vanaf dag één in de game zitten. De iconische Nordschleife-variant van bijna 21 kilometer moeten we wat langer op wachten, die zal in de lente van 2024 uitgerold gaan worden.