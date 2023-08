De lancering van Starfield nadert met rasse schreden en hoewel de marketingmachine tot nu toe relatief beduusd is, greep Bethesda de kans tijdens Gamescom Opening Night Live om de game toch even goed in de spotlight te zetten.

Dat deed men middels de onderstaande live-action trailer, die er prachtig uitziet en de toon goed neerzet. De beelden laten verre planeten, ruimtegevechten en prachtige locaties zien. Starfield is vanaf 6 september verkrijgbaar voor Xbox Series X|S en pc. Vanaf 1 september kunnen spelers al aan de slag als zij toegang hebben middels early access.