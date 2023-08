Met de dramatische staat van Redfall heeft Microsoft echt een topper nodig en daarom zijn alle ogen gericht op het aankomende Starfield, de science-fiction RPG van Bethesda Softworks. Qua output van first-party studio’s loopt het tot nu toe nog niet heel gestaag bij Microsoft, iets wat chief marketing officer Jerret West erkent.

Desalniettemin heeft Xbox vertrouwen en Starfield moet het startschot vormen van een “estafette” die over de aankomende jaren gaat plaatsvinden, aldus West tegenover GamesIndustry.biz. Zo kijkt de topman alvast een stukje verder naar de release van onder meer Forza Motorsport en latere games die nog op de kalender staan, zoals Senua’s Saga: Hellblade II en Avowed.

“This very much feels like the starting gun for this relay pass that’s going to take place over the next couple of years. So as a marketer, I’m super excited about that. “