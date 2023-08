Eigenlijk was het de bedoeling dat Pacific Drive dit jaar in de winkel zou liggen. Ironwood Studios en Sony Interactive Entertainment besloten echter om de game uit te stellen, om ervoor te zorgen dat het spel voltooid kan worden zonder de gezondheid van de ontwikkelaars in gevaar te brengen. Om het wachten wat draaglijker te maken, is er een nieuwe trailer uitgebracht.

Pacific Drive is een first-person survival-game die zich afspeelt in het jaar 1955. Je belandt in de Olympic Exclusion Zone, ook wel bekend als ‘The Zone’. In dit gebied werden nieuwe technieken getest, maar deze liepen verkeerd af. Nu is het gebied vol met mysterieuze verschijnselen. Aan jou de taak om te ontsnappen, en je hebt alleen je auto als hulpmiddel.

Je kunt de nieuwe trailer van “Pacific Drive” hieronder bekijken.