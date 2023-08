Als je bij een grote studio zoals Bethesda werkt dan is één van de voordelen natuurlijk dat je al vroeg aan de slag kan met aanstaande games. Ook Pete Hines, senior VP bij Bethesda, kon het niet laten om met Starfield aan de haal te gaan. Blijkbaar bevalt dat hem aardig goed, gezien hij naar eigen zeggen al 150 tot 160 uur in de game heeft zitten. Maar het mooiste komt nog: hij geeft daarbij aan dat hij nog lang niet alles in de game heeft gezien.

Deze uitspraak deed Hines tijdens de gamescom livestream van Xbox. Hij vindt het nog steeds lastig om in woorden uit te drukken hoe gigantisch Starfield wel niet is, maar zodra spelers er mee in aanraking komen zou dat snel duidelijk moeten worden. Genoeg te doen dus. En als je dat nóg niet genoeg vindt, hebben we nog meer leuk nieuws: New Game+ is ook beschikbaar in Starfield. Hoe het zit met het meenemen van progressie naar een New Game+ sessie is vooralsnog wel nog een mysterie.

“If I am honest, there’s not an amount of time that I’m comfortable enough, of like, ‘now you’ve played enough Starfield to get what this game is’. There’s so much stuff I have intentionally not done… We try and tell everybody how big this game is, and the folks playing it, like, one of the few things they will tell us is, ‘Yeah, you weren’t kidding. I can’t believe how big it is.’ It’s content and exploration – No matter how you wanna play, there is so much for you to do in this game.”