9 augustus vierde Hello Games alweer het zevende jubileum van No Man’s Sky. De game stelde voor velen teleur ten tijde van de release, maar dankzij veel grote updates de afgelopen jaren ontving het spel veel lof. Gezien deze geschiedenis is er natuurlijk geen betere manier om het zevende jubileum te vieren dan door een gloednieuwe update uit te brengen.

De nieuwe update getiteld Echoes brengt een berg aan nieuwe content naar No Man’s Sky, zoals nieuwe verhaalcontent en een gloednieuw ras van robots. Daarnaast worden er wat verbeteringen geïntroduceerd aan de ruimtegevechten, je zult bijvoorbeeld het gevecht aan kunnen gaan met vrachtschepen.

Een aantal andere noemenswaardige toevoegingen is de implementatie van foveated rendering voor PlayStation VR2 en algemene verbeteringen in de kwaliteit en prestaties van het spel. Je kunt de volledige lijst met patch notes bekijken op de Hello Games website.